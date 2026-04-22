Eurostat: Στο 2,9% του ΑΕΠ το δημοσιονομικό έλλειμμα της ευρωζώνης το 2025

Στο 2,9% του ΑΕΠ, μειώθηκε κατά μέσο όρο το δημοσιονομικό έλλειμμα στην ευρωζώνη το 2025, έναντι 3% το 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Παράλληλα, το δημόσιο χρέος στην ευρωζώνη ανήλθε στο 87,8% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, από 87% του ΑΕΠ το 2024. Στην ΕΕ το δημόσιο χρέος ανήλθε σε 81,7% του ΑΕΠ από 80,7% του ΑΕΠ, αντιστοίχως.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εurostat, το 2025 μόνο η Κύπρος (+3,4%), η Δανία (+2,9%), η Ιρλανδία (+1,8%), η Ελλάδα (+1,7%) και η Πορτογαλία (+0,7%) κατέγραψαν δημοσιονομικό πλεόνασμα. Όλες οι υπόλοιπες χώρες της ΕΕ κατέγραψαν δημοσιονομικά ελλείμματα, με τα υψηλότερα να καταγράφονται στη Ρουμανία (-7,9%), την Πολωνία (-7,3%), το Βέλγιο (-5,2%) και τη Γαλλία (-5,1%). Έντεκα κράτη μέλη είχαν ελλείμματα ίσα ή υψηλότερα από το όριο του 3% του ΑΕΠ.

Σε ό,τι αφορά το δημόσιο χρέος, το 2025, δώδεκα κράτη μέλη κατέγραψαν δημόσιο χρέος υψηλότερο από το 60% του ΑΕΠ. Τα υψηλότερα επίπεδα δημόσιου χρέους σημειώθηκαν στην Ελλάδα (146,1% του ΑΕΠ), στην Ιταλία (137,1% του ΑΕΠ), στη Γαλλία (115,6% του ΑΕΠ), το Βέλγιο (107,9% του ΑΕΠ) και την Ισπανία (100,7% ΑΕΠ). Τα χαμηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν στην Εσθονία (24,1% του ΑΕΠ), το Λουξεμβούργο (26,5% του ΑΕΠ), τη Δανία (27,9% του ΑΕΠ), τη Βουλγαρία (29,9% του ΑΕΠ), την Ιρλανδία (32,9% του ΑΕΠ), τη Σουηδία (35,1% ΑΕΠ) και τη Λιθουανία (39,5% του ΑΕΠ).

Ειδικότερα για την Ελλάδα, τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν στη δημοσιότητα αναφέρουν ότι η Γενική Κυβέρνηση κατέγραψε το 2025 δημοσιονομικό πλεόνασμα 4,29 δισ. ευρώ, ή 1,7% του ΑΕΠ. Με βάση τα ίδια στοιχεία, το ελληνικό ΑΕΠ το 2025 ανήλθε σε 248,354 δισ. ευρώ από 236,736 δισ. ευρώ το 2024.

Επίσης, το ακαθάριστο ενοποιημένο χρέος της Γενικής Κυβέρνησης, σε ονομαστικές τιμές στο τέλος του 2025, εκτιμάται στα 362,9 δισ. ευρώ, ή 146,1% του ΑΕΠ.

