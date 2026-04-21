ΤτΕ: Ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ τα έσοδα από τουρισμό στο δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2026

Άνοδο κατά 70,7% εμφάνισαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι εισπράξεις διαμορφώθηκαν στα 1,006 δισ. ευρώ.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην αύξηση τόσο των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά 74,3%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 477,5 εκατ. ευρώ, όσο και των εισπράξεων από κατοίκους των λοιπών χωρών κατά 70,0%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 516,3 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ, διαμορφώθηκαν στα 407,9 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 68,6%, ενώ και οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ σημείωσαν σημαντική άνοδο και διαμορφώθηκαν στα 69,5 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 0,8% και διαμορφώθηκαν στα 66,6 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 76,8% και διαμορφώθηκαν στα 29,4 εκατ. ευρώ. Αυξημένες κατά 41,5% ήταν οι εισπράξεις από την Ιταλία, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 55,6 εκατ. ευρώ. Από τις λοιπές χώρες, άνοδο παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 173,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 13,3% και διαμορφώθηκαν στα 92,5 εκατ. ευρώ.

Η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση αυξήθηκε κατά 38,5% και διαμορφώθηκε σε 2,12 εκατ. . ταξιδιώτες, έναντι 1,5 εκατ . ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε κατά 19,0%, καθώς και αυτή μέσω οδικών συνοριακών σταθμών κατά 83,9%. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε σε 1,1 εκατ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας άνοδο κατά 49,1% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις λοιπές χώρες αυξήθηκε κατά 28,6% και διαμορφώθηκε 1,023 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε κατά 37,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ κατά 129,5%.

Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε αύξηση κατά 8,2% και διαμορφώθηκε σε 174,4 χιλ. ταξιδιώτες, όπως και αυτή από τη Γαλλία που αυξήθηκε κατά 41,5% και διαμορφώθηκε σε 54,8 χιλ. ταξιδιώτες. Άνοδο κατά 3,6% σημείωσε και η ταξιδιωτική κίνηση από την Ιταλία, η οποία διαμορφώθηκε σε 83,7 χιλ. ταξιδιώτες. Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ 27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκε κατά 56,7% και διαμορφώθηκε σε 164,2 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά 9,8% σε 98,1 χιλ. ταξιδιώτες.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ