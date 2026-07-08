Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Πτώση καταγράφουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
Πτώση σημείωσαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών μετά τις νέες εντάσεις στη Μέση Ανατολή.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, σημείωσε πτώση 0,6% στις 642,22 μονάδες στις 10:16 ώρα Ελλάδας.
Οι κλάδοι που επηρεάζονται από τις τιμές ενέργειας, κατέγραψαν πτώση, όπως οι αυτοκινητοβιομηχανίες με απώλειες 1,6%, ενώ οι μετοχές των τραπεζών υποχώρησαν κατά 1,3%.
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