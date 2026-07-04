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«Όπλο» κατά της φοροδιαφυγής το ψηφιακό πελατολόγιο

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
04/07/2026 21:10

Μεγάλη φοροδιαφυγή εξακολουθει να καταγράφεται, στους κλάδους αυτοκινήτου και μεταφορών. Σε ελέγχους της ΑΑΔΕ, με την βοήθεια του ψηφιακού πελατολογίου,

εντοπίστηκαν να φορο- διαφεύγουν 6 στις 10 επιχειρησεις.

Μετά τους κλάδους αυτοκινήτου και μεταφορών… το ψηφιακό πελατολόγιο έρχεται και σε επιχειρήσεις εκδηλώσεων. Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν γάμοι και βαφτίσια.

Μας ενημερώνει η Σοφία Ροδοπούλου.

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