«Όπλο» κατά της φοροδιαφυγής το ψηφιακό πελατολόγιο
Μεγάλη φοροδιαφυγή εξακολουθει να καταγράφεται, στους κλάδους αυτοκινήτου και μεταφορών. Σε ελέγχους της ΑΑΔΕ, με την βοήθεια του ψηφιακού πελατολογίου,
εντοπίστηκαν να φορο- διαφεύγουν 6 στις 10 επιχειρησεις.
Μετά τους κλάδους αυτοκινήτου και μεταφορών… το ψηφιακό πελατολόγιο έρχεται και σε επιχειρήσεις εκδηλώσεων. Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ μπαίνουν γάμοι και βαφτίσια.
Μας ενημερώνει η Σοφία Ροδοπούλου.
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