Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αμετάβλητες οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Υποτονικό, ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να στρέφεται στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία για πιθανές νέες κρατικές συμβάσεις για προμήθεια αμυντικού εξοπλισμού.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, ήταν αμετάβλητος στις 650,84 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας.

Ο κλάδος τεχνολογίας κατέγραψε πτώση 1,6% με την εταιρία κατασκευής εξοπλισμού για τσιπ ASML και την εταιρία ημιαγωγών Infineon να σημειώνουν πτώση 4%.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ