Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Αμετάβλητες οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

Αμετάβλητες ήταν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, ύστερα από εβδομάδα με πολύ καλές επιδόσεις, με τους επενδυτές να στρέφουν το βλέμμα στις εξελίξεις σε επιχειρηματικό επίπεδο.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, διαμορφώθηκε στις 652,84 μονάδες στις 10:10 ώρα Ελλάδας, αφότου την Παρασκευή, κατέγραψε την καλύτερη εβδομαδιαία επίδοσή του από τα μέσα Μαΐου.

Η μετοχή της EasyJet κατέγραψε άλμα 11% αφού η βρετανική αεροπορική εταιρία χαμηλού κόστους συμφώνησε επί της αρχής στη βελτιωμένη προσφορά εξαγοράς από την αμερικανική επενδυτική εταιρία Castlelake, αποτιμώντας τον αερομεταφορέα σε έως 5,5 δισ. λίρες (7,34 δισ. δολάρια).

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