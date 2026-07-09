LIVE

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

10η Εντολή (E)

10η Εντολή (E)

03:00
ALPHA NEWS

Πανάκριβο το κόστος ζωής

«Μειώσεις τιμών» από Σεπτέμβριο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
09/07/2026 21:02

Στα ύψη παραμένουν οι τιμές στα τρόφιμα και αλλά βασικά αγαθά, πάρα τη μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Ιούνιο, από το 5,2 στο 4,4.

Στο μεταξύ, μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων, συμφώνησε από τις 31 Αυγούστου το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τους παράγοντες αγοράς. Όπως διευκρινίστηκε πάντως, πρόκειται για εθελοντική πρωτοβουλία.

Ακολουθήστε το Alpha News στο TikTok για καθημερινή ενημέρωση

Ακολουθήστε τον alphatv.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Διαβάστε επίσης