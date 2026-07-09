Πανάκριβο το κόστος ζωής

Στα ύψη παραμένουν οι τιμές στα τρόφιμα και αλλά βασικά αγαθά, πάρα τη μικρή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού τον Ιούνιο, από το 5,2 στο 4,4.

Στο μεταξύ, μειώσεις τιμών σε 12 κατηγορίες προϊόντων, συμφώνησε από τις 31 Αυγούστου το Υπουργείο Ανάπτυξης, με τους παράγοντες αγοράς. Όπως διευκρινίστηκε πάντως, πρόκειται για εθελοντική πρωτοβουλία.