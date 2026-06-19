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Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
19/06/2026 11:00
Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Υποτονικό το κλίμα στην έναρξη των συναλλαγών
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Υποτονικό ήταν το κλίμα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στην έναρξη των συναλλαγών σήμερα με τους επενδυτές να αποφεύγουν περιουσιακά στοιχεία με ρίσκο ύστερα από την αναβολή των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600, σημείωσε πτώση 0,1% στις 10:11 ώρα Ελλάδας, με τις απώλειες των εταιριών εξόρυξης και υπηρεσιών κοινής ωφελείας να αντισταθμίζουν την άνοδο στις μετοχές ενέργειας και αμυντικού εξοπλισμού.

Οι μετοχές έκαναν ράλι σε υψηλά επίπεδα ρεκόρ νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, χάρη στις ενδείξεις για πρόοδο στις ειρηνευτικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν και το σταδιακό εκ νέου άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ.

 

 

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