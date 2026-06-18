«Επανεκκίνησή» στο Ορμούζ – Αποκλιμάκωση στις τιμές του πετρελαίου
Μετά και τις επίσημες υπογραφές της συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν , υποχώρηση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές πετρελαίου..
Οι αγορές ποντάρουν στην αποκατάσταση της ναυσιπλοΐας και των μεταφορών…
Στη χώρα μας η κυβέρνηση καλείται να πάρει αποφάσεις για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στα καύσιμα…
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