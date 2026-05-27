Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών
Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.
Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 629,44 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας.
Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών και των εξαρτημάτων αυτοκινήτων κατέγραφαν τα μεγαλύτερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 1,5%.
ΠΗΓΗ- ΑΠΕ
