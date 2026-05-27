Ευρωπαϊκά χρηματιστήρια: Άνοδο σημειώνουν οι μετοχές στο ξεκίνημα των συναλλαγών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
27/05/2026 11:06
Άνοδο κατέγραψαν οι ευρωπαϊκές μετοχές σήμερα στο ξεκίνημα των συναλλαγών, με την προσοχή των επενδυτών να παραμένει στραμμένη στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 σημείωσε άνοδο 0,2% στις 629,44 μονάδες στις 10:13 ώρα Ελλάδας.

Οι μετοχές των αυτοκινητοβιομηχανιών και των εξαρτημάτων αυτοκινήτων κατέγραφαν τα μεγαλύτερα κέρδη, σημειώνοντας άνοδο 1,5%.

 

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ

