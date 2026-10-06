Επιδοτήσεις έως 80% για επιχειρήσεις

Επιδοτήσεις έως και 80% μπορούν να εξασφαλίσουν επιχειρήσεις και επενδυτές μέσω ενεργών δράσεων του Αναπτυξιακού Νόμου, του ΕΣΠΑ και του LEADER.

Οι προσκλήσεις αφορούν, μεταξύ άλλων, την αγροδιατροφή, τον τουρισμό, τη μεταποίηση, την καινοτομία, την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Αρκετές προθεσμίες υποβολής ολοκληρώνονται έως το τέλος Νοεμβρίου 2026.

Αναπτυξιακός Νόμος και LEADER

Στην αγροδιατροφή, ο Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 προβλέπει ενισχύσεις από 40% έως 60% για επενδύσεις στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, με ανώτατη ενίσχυση 600.000 ευρώ ανά επενδυτικό σχέδιο. Στη μεταποίηση τροφίμων και ποτών η χρηματοδότηση φτάνει έως 75%, με την προθεσμία να λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026.

Στο LEADER 2023-2027, οι πρώτες προσκλήσεις για ιδιωτικές επενδύσεις έχουν ενεργοποιηθεί σε περιοχές όπως η Πέλλα, η Καρδίτσα, η Καβάλα και η Ημαθία. Οι δράσεις καλύπτουν μεταποίηση, τυποποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων, τουρισμό, βιοτεχνία, χειροτεχνία, εμπόριο και υπηρεσίες. Η ενίσχυση μπορεί να φτάσει έως 80%.

Επενδύσεις σε Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη

Στη Στερεά Ελλάδα, το «Επιχειρώ Στερεά» δίνει επιδότηση έως 75% για σχέδια από 30.000 έως 400.000 ευρώ, ενώ μέσω του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού ο προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει τα 800.000 ευρώ, με ενίσχυση έως 60%. Η προθεσμία λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2026.

Στο Νότιο Αιγαίο προβλέπεται επιδότηση 60% για επενδυτικά σχέδια από 30.000 έως 400.000 ευρώ. Στην Κρήτη, το πρόγραμμα «Καινοτομώ στην Κρήτη» αφορά υφιστάμενες και υπό σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, με επιχορηγούμενο προϋπολογισμό από 30.000 έως 150.000 ευρώ και ενίσχυση 75%. Η προθεσμία υποβολής είναι η 30ή Νοεμβρίου 2026.

Έως 40 εκατ. Ευρώ για μεγάλες επενδύσεις

Για τη Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένους δήμους της Πελοποννήσου, τα επενδυτικά σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυμαίνονται από 300.000 έως 12 εκατ. ευρώ, ενώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις από 5 έως 40 εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση φτάνει από 50% έως 70% και η προθεσμία λήγει στις 16 Νοεμβρίου 2026.

Παράλληλα, ο Αναπτυξιακός Νόμος προβλέπει κίνητρα για στρατηγικές επενδύσεις διπλής χρήσης, με ελάχιστο επιλέξιμο κόστος 3 εκατ. ευρώ. Περιλαμβάνονται φορολογική υπερέκπτωση δαπανών και ταχεία αδειοδότηση.