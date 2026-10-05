Επίδομα Παιδιού Α21: Άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα

Νέες αιτήσεις και διορθώσεις έως τις 13 Νοεμβρίου – Συμπληρωματική πληρωμή από τον ΟΠΕΚΑ για δικαιούχους που έμειναν εκτός λόγω τεχνικού προβλήματος

Άνοιξε ξανά σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού Α21, δίνοντας τη δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν νέες αιτήσεις ή να τροποποιήσουν όσες έχουν ήδη υποβληθεί για το 2026. Η εφαρμογή θα παραμείνει ανοιχτή έως την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου στις 18:00. Παράλληλα, ο ΟΠΕΚΑ προχωρά σε έκτακτη πληρωμή την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, προκειμένου να καταβληθεί το επίδομα σε δικαιούχους οι οποίοι έμειναν εκτός της προηγούμενης πληρωμής, χωρίς δική τους υπαιτιότητα.

Ποιοι θα πληρωθούν στις 9 Οκτωβρίου

Η συμπληρωματική καταβολή αφορά αιτήσεις που δεν κατέστη δυνατό να εκκαθαριστούν εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στην ενημέρωση των στοιχείων φοίτησης των παιδιών.

Το πρόβλημα εμφανίστηκε με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είχε ολοκληρωθεί εγκαίρως η ενημέρωση για την αποφοίτηση και την εγγραφή των παιδιών στην επόμενη τάξη, με αποτέλεσμα να λείπουν από το πληροφοριακό σύστημα τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα για την εκκαθάριση των αιτήσεων.

Ο ΟΠΕΚΑ αποφάσισε έτσι να πραγματοποιήσει νέα εκκαθάριση των συγκεκριμένων αιτήσεων και να προχωρήσει στην εμβόλιμη πληρωμή στις 9 Οκτωβρίου.

Στις 30 Σεπτεμβρίου είχαν καταβληθεί 70,58 εκατ. ευρώ σε 422.148 δικαιούχους του Επιδόματος Παιδιού.