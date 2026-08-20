ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 2,8% του τζίρου επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου

Αύξηση 2,8% σημείωσε ο τζίρος των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου της χώρας το β’ τρίμηνο φέτος και ανήλθε σε 20.168.125 ευρώ, έναντι των 19.616.474 ευρώ το β’ τρίμηνο του 2025.

Παράλληλα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 7.203.563 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 1,2% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025, όπου είχε διαμορφωθεί σε 7.121.488 ευρώ.

Για το σύνολο των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

– Λιανικό εμπόριο μεταχειρισμένων ειδών σε καταστήματα (22,8%).

– Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα (21,6%).

— Από την άλλη πλευρά, οι δραστηριότητες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη μείωση στον κύκλο εργασιών είναι:

– Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων (14,8%).

– Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα (5,7%).

— Οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

– Περιφέρεια Ηπείρου (4,9%).

– Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (3,8%).

Η περιφέρεια που παρουσίασε μείωση στον κύκλο εργασιών είναι αυτή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (0,1%).

Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, οι περιφέρειες που παρουσίασαν τη μεγαλύτερη αύξηση στον κύκλο εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2025 είναι:

– Περιφέρεια Θεσσαλίας (3,6%).

– Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (3,4%).

Στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 11.403.973 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 11.183.049 ευρώ.

Ενώ, στο σύνολο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων, τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών το β’ τρίμηνο του 2026 ανήλθε σε 5.395.707 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 2% σε σχέση με το β’ τρίμηνο του 2025 που είχε διαμορφωθεί σε 5.289.130 ευρώ.