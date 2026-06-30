Έλεγχοι ΑΑΔΕ στην Ανατολική Αττική – 1 στους 2 φοροδιαφεύγει

Εκτεταμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής της Ανατολικής Αττικής πραγματοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Από τους ελέγχους προέκυψαν:

– μη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS

– μη διαβίβαση στοιχείων στην πλατφόρμα myDATA και

– άλλα ευρήματα από την ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων.

Οι αιφνιδιαστικοί έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε τουριστικές περιοχές της Ανατολικής Αττικής, από το Μαρκόπουλο και το Πόρτο Ράφτη έως την Αρτέμιδα, το Λαύριο και την Νέα Μάκρη, ελέγχοντας συνολικά 38 επιχειρήσεις εστίασης, καφέ, bar και χώρους αναψυχής.

Παρά το γεγονός ότι οι ιδιαίτερα ισχυροί άνεμοι περιόρισαν σημαντικά την επισκεψιμότητα των καταστημάτων, οι έλεγχοι ανέδειξαν υψηλά ποσοστά παραβατικότητας:

20 από τις 38 επιχειρήσεις (53%) βρέθηκαν να παραβαίνουν τη φορολογική νομοθεσία.

– Βεβαιώθηκαν 150 φορολογικές παραβάσεις.

– Καταλογίστηκαν πρόστιμα 50.000 ευρώ.

Παράλληλα, επιβλήθηκε το μέτρο της 48ωρης αναστολής λειτουργίας σε δύο επιχειρήσεις στο Πόρτο Ράφτη, λόγω σοβαρών παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας.