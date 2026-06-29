ΤτΕ: Αύξηση κατά 5,3 δισ. των καταθέσεων τον Μάιο

Αύξηση κατά 340 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν οι καταθέσεις από νοικοκυριά και επιχειρήσεις τον Μάιο, με αποτέλεσμα το συνολικό τους υπόλοιπο να φθάσει τα 155 δισ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 869 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής, διαμορφώθηκε στο 4,1%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Πιο αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, οι καταθέσεις από επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 4,9 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 935 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 18,7% από 10,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων (MXE) αυξήθηκαν κατά 4,582 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 1,075 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 390 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 139 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 5,3 δισ. ευρώ, τον Μάιο του 2026, έναντι μείωσης κατά 66 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 7,8% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα.

Μείωση κατά 249 εκατ. ευρώ παρουσίασαν τον Μάιο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι αύξησης κατά 32 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 14,6% από 22,5% τον προηγούμενο μήνα.

Στο σκέλος των χορηγήσεων η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Μάιο του 2026, ήταν θετική κατά 1,285 δισ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,150 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 9,8% από 8,8% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) αυξήθηκε στο 9,8% από 9,5% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 427 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 731 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 9,2% από 2,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 858 εκατ. ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 419 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Θετική κατά 39 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Μάιο του 2026, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 13 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,7%, αμετάβλητος σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκε στο 7,4% από 6,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 1,315 δισ ευρώ, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 1,216 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος, η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τη γενική κυβέρνηση, τον Μάιο του 2026, ήταν θετική κατά 329 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 135 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 0,0% από -0,7% τον προηγούμενο μήνα.

ΠΗΓΗ- ΑΠΕ