Οι νέες ρυθμίσεις οφειλών προς ΟΤΑ

Ο νέος Κώδικας Οργανισμών Τοπικής αυτοδιοίκησης θεσμοθετεί μόνιμη ρύθμιση οφειλών προς δήμους και περιφέρειες έως σε 48 έντοκες δόσεις, διπλασιάζοντας το ισχύον όριο.

Ο αριθμός των δόσεων δεν θα είναι κοινός για όλους αλλά θα καθορίζεται με βάση εισοδηματικά κριτήρια με προοδευτική κλίμακα συντελεστών από 4% έως 25%, μειωμένη ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, οι οφειλές θα μπορούν να εξοφλούνται σε δύο έως 48 έντοκες δόσεις, με ελάχιστο ποσό τα 30 ευρώ.

Από τη νέα ρύθμιση εξαιρούνται οι οφειλές που απορρέουν από συμβάσεις.