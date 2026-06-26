Παράταση στο “Εξοικονομώ”

Για την Παρασκευή 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος «Εξοικονομώ», που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η παράταση έχει στόχο τη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων ενώ πρόκειται να διασφαλιστεί έτσι η ομαλή ολοκλήρωση των παρεμβάσεων ενεργειακής διαβάθμισης .

Η νέα παράταση για την ολοκλήρωση των εργασιών από τους ωφελούμενους αφορά τα εξής προγράμματα :

· Εξοικονομώ 2021

· Εξοικονομώ 2023

· Εξοικονομώ- Ανακαινίζω για Νέους

· Εξοικονομώ 2025

· Εξοικονομώ- Επιχειρώ και Αλλάζω Συσκευή στις Επιχειρήσεις

«Τα προγράμματα “Εξοικονομώ” αποτελούν βασικό εργαλείο για τη μείωση του ενεργειακού κόστους των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος και την ενίσχυση της αποδοτικότητας» υπογραμμίζει στην ανακοίνωση του το Υπουργείο.

Η καταληκτική ημερομηνία ειναι οριστική και δεν πρόκειται να παραταθεί εκ νέου καθώς το Ταμείο ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ολοκληρώνεται.