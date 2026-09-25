e-ΕΦΚΑ: Προσωρινά εκτός λειτουργίας η υπηρεσία εξόδων κηδείας

Προσωρινά εκτός λειτουργίας θα τεθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ για την υποβολή αιτήσεων σχετικά με τα έξοδα κηδείας.

Η διακοπή θα ξεκινήσει στις 28 Σεπτεμβρίου 2026 και θα διαρκέσει έως και τις 5 Οκτωβρίου.

Η υπηρεσία αναμένεται να επανέλθει στις 6 Οκτωβρίου, καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η μετάβασή της στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του e-ΕΦΚΑ.

Η αλλαγή δεν αφορά μόνο το πληροφοριακό σύστημα. Νέα θα είναι και η διαδικασία καταχώρισης των παραστατικών.

Συγκεκριμένα, οι Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών θα πρέπει πλέον να καταχωρίζονται υποχρεωτικά με τον Μοναδικό Αριθμό Καταχώρησης (ΜΑΡΚ) της ΑΑΔΕ.

Παράλληλα, θα πραγματοποιείται ηλεκτρονική διασταύρωση των στοιχείων των γραφείων τελετών με τα στοιχεία που είναι καταχωρισμένα στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).

Ο e-ΕΦΚΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να φροντίσουν εγκαίρως για την ορθή καταχώριση των στοιχείων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Στόχος είναι να περιοριστούν τυχόν καθυστερήσεις ή προβλήματα όταν η υπηρεσία τεθεί ξανά σε λειτουργία στις 6 Οκτωβρίου.