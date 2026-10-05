e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ποιοι δικαιούχοι θα λάβουν χρήματα έως τις 9/10

Συνολικά 79.684.160,74 ευρώ θα καταβληθούν σε 92.826 δικαιούχους από σήμερα έως και την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου 2026, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων πληρωμών του e-ΕΦΚΑ και της ΔΥΠΑ.

Οι καταβολές αφορούν παροχές, εφάπαξ, επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα, επιδοτούμενη άδεια μητρότητας, αλλά και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.

Οι πληρωμές του e-ΕΦΚΑ

Στις 6 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.184.160,74 ευρώ σε 30.426 δικαιούχους για παροχές.

Παράλληλα, από 5 έως και 9 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 18.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους, σε συνέχεια της έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι καταβολές της ΔΥΠΑ

Στο πλαίσιο των πληρωμών της ΔΥΠΑ, 25.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 41.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

Επιπλέον, 1.000.000 ευρώ θα καταβληθεί σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

Τέλος, 20.000.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 19.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.