Νωρίς το πρωί, οι θερμοκρασίες παρέμειναν σε χαμηλές τιμές στα βόρεια.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια, χιονοπτώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά και χαμηλές θερμοκρασίες συνθέτουν το σκηνικό.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα προβλέπονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 10 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Α έως 9 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία αναμένονται λίγες βροχές.

Στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο αναμένονται λίγες τοπικές βροχές. Ενώ στην Πάτρα θα επικρατήσουν εναλλαγές νεφώσεων και ηλιοφάνειας, με καλές συνθήκες για τον εορτασμό του πολιούχου της, Αγίου Ανδρέα. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 16 βαθμούς και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα αγγίξουν τα 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 20 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Α στο νοτιοδυτικό Αιγαίο 8-10 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο καθώς και στα νότια του νησιού αναμένονται βροχές κατά τόπους ισχυρές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς.

Στην Αττική, προβλέπονται νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες και τοπικές βροχές. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά μέχρι 9 μποφόρ και η θερμοκρασία από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες. Βόρειοι άνεμοι στον Θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 10 βαθμούς.

Την Τρίτη, τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν στα ανατολικά και νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, τα φαινόμενα θα περιοριστούν αλλά η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα.