Μονοψήφιες θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, έντονα φαινόμενα αναμένονται κυρίως στα ανατολικά της χώρας, χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενίσχυση των βοριάδων και πτώση της θερμοκρασίας.

Αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις και βροχές. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 βαθμούς και άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έως 9 και τοπικά 10 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Στη Στερεά, στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα ισχυρές. Ο υδράργυρος έως 18 βαθμούς. Οι άνεμοι Β/Α τοπικά μέχρι 8 μποφόρ στο Ιόνιο και μέχρι 9 μποφόρ στο Αιγαίο.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι Β/Α μέχρι 8 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 20 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια της Κρήτης προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό Β μέχρι 6 και το θερμόμετρο από 5 έως 11 βαθμούς.

Την Δευτέρα, οι βροχές θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια της χώρας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι Β/Α 8 με 9 και πιθανόν 10 μποφόρ στο νοτιοδυτικό Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, τα φαινόμενα θα περιοριστούν, αλλά το κρύο θα παραμείνει αισθητό.