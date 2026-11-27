Μονοψήφιες θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού σε κλοιό κακοκαιρίας θα βρεθεί η χώρα μας και μάλιστα έρχεται και κρύο.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχές και καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς και σταδιακά βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Βροχές και ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε στα δυτικά και βροχές στην Πελοπόννησο και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 19 βαθμούς και σταδιακά βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα λίγες βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε βροχές και σταδιακά και καταιγίδες . Νοτιοδυτικοί άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Ισχυρός βαρδάρης στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Tην Κυριακή προβλέπεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 13 με 14 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βορειοανατολικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 9 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 8 στο Ιόνιο.

Τέλος για τη συνέχεια, με βροχές, βοριάδες και κρύο θα ξεκινήσει η νέα εβδομάδα.