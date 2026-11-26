Αρκετό κρύο είχε και σήμερα το πρωί στα ορεινά με αρνητικές θερμοκρασίες.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού το χαμηλό θα εξακολουθήσει να επηρεάζει τη δυτική Ελλάδα και σταδιακά θα προκαλέσει κακοκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχές και στα βορειοδυτικοί και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται στα δυτικά . Ο υδράργυρος έως 20 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Ασθενείς βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και συννεφιά στα Δωδεκάνησα. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο αναμένονται λίγες βροχές και λίγη συννεφιά στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές το πρωί. Νοτιάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένεται κακοκαιρία με βροχές, καταιγίδες και χιόνια στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και τα 5 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος τις επόμενες ημέρες προβλέπονται βοριάδες, κρύο αλλά και χιόνια.