Συνθήκες παγετού επικράτησαν σήμερα το πρωί σε αρκετές ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ενισχύονται οι νοτιάδες και δυναμώνουν οι βροχές.

Αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις και το βράδυ στα Β/Δ βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα. Ο υδράργυρος έως 19 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, τα Χανιά και τα νότια του νησιού προβλέπονται τοπικές βροχές, ενώ στο Ηράκλειο λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγη συννεφιά. Ν/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 19 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7 έως 14 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπονται καταιγίδες στα δυτικά και βροχές στα βόρεια και στο ανατολικό Αιγαίο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη.

Η εβδομάδα θα κλείσει με κακοκαιρία και πτώση της θερμοκρασίας.