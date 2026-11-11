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Ο καιρός την Πέμπτη 12/11/2026

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Περιγραφή δελτίου

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, στα ορεινά της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία, ενισχύονται οι νοτιάδες και ευνοείται και η μεταφορά σκόνης.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Λίγες βροχές περιμένουμε, στη δυτική Ελλάδα και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 24 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Τοπικές νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες και λίγες βροχές στα Δωδεκάνησα. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 23 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγη συννεφιά. Νοτιοδυτικοί άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις. Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές στα δυτικά και το Αιγαίο.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια, η εβδομάδα θα κλείσει με περισσότερες βροχές και σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες.

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