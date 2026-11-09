Ο καιρός την Τρίτη 10/11/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, μαλακώνει με νοτιάδες και βροχές.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικέ βροχές. Βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 17 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Από το πρωί τοπικές αναμένονται στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 20 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Τοπικές βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 22 βαθμούς.

Στην Αττική προλέπονται ασθενείς βροχές το μεσημέρι κυρίως στα βόρεια. Ασθενείς οι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα να βρέξει είναι μικρή .Σχεδόν άπνοια στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7 έως 15 βαθμούς.

Tην Τετάρτη αναμένονται τοπικές καταιγίδες στα δυτικά και λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τη συνέχεια, ενισχύονται οι νοτιάδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία.