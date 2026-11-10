Ο καιρός την Τετάρτη 11/11/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, νοτιάδες, υγρασία λίγες βροχές και στη συνέχεια σκόνη συνθέτουν το σκηνικό του καιρού.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται πρωινές ομίχλες και λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές αναμένονται στη Πελοπόννησο και το ανατολικό Αιγαίο και καταιγίδες στα δυτικά. Ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Συννεφιά και βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι νοτιοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 21 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού αναμένονται λίγες νεφώσεις και πρωινές ομίχλες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Νότιοι οι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 20 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις . Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Tην Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στα δυτικά και την ανατολική νησιωτική χώρα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 23 με 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, δυναμώνουν οι νοτιάδες και έρχεται σκόνη.