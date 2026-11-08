Ο καιρός την Δευτέρα 9/11/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν και σήμερα το πρωί στην ορεινή Ελλάδα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία και έρχονται και λίγες βροχές.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται από το πρωί στα δυτικά και σταδιακά στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 17 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Λίγες νεφώσεις αναμένονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς.

Στην Αττική κατά διαστήματα περιμένουμε λίγες βροχές στα βόρεια και δυτικά του νομού. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 15 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές από το μεσημέρι και μετά . Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 6 έως 14 βαθμούς.

Tην Τρίτη αναμένονται τοπικές βροχές κυρίως σε νησιωτικές περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 19 με 20 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος περιορίζονται οι βροχές, δυναμώνουν οι νοτιάδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία.