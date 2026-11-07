Ο καιρός την Κυριακή 8/11/2026

Με κρύο, ξύπνησαν σήμερα αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με κρύο και βοριάδες θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 14 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Επίσης ασθενείς βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Bροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε από το μεσημέρι στα δυτικά. Ο υδράργυρος έως 17 βαθμούς και άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Αίθριος καιρός προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 19 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται λίγη συννεφιά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 18 βαθμούς.

Στην Αττική ο Μαραθώνιος θα διεξαχθεί με λίγες νεφώσεις. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το μεσημέρι δεν αποκλείεται να ψιχαλίσει. Βορειοδυτικοί άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπονται καταιγίδες στα δυτικά και λίγες βροχές στα ηπειρωτικά

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 15 με 16 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο

Τέλος για τη συνέχεια επικρατούν νοτιάδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία.