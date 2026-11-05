Ο καιρός την Παρασκευή 6/11/2026

Αρκετό κρύο είχε και σήμερα το πρωί στα ορεινά με μονοψήφιες θερμοκρασίες.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού με βοριάδες και περισσότερο κρύο θα κλείσει η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 16 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Επίσης λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας και ασθενείς βροχές στη Μαγνησία .

Παράλληλα κυρίως προς το μεσημέρι τοπικές βροχές περιμένουμε στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια . Ο υδράργυρος έως 19 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Παράλληλα συννεφιές προβλέπονται στις Κυκλάδες και ηλιοφάνεια στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 20 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται συννεφιά και λίγες βροχές . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 18 βαθμούς.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βόρεια το μεσημέρι. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 16 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε τοπικές νεφώσεις . Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 8 έως 15 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένονται λίγες βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά και σταδιακά στη δυτική Ελλάδα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 17 με 18 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος τις επόμενες ημέρες εξασθενούν οι βοριάδες και ανεβαίνει η θερμοκρασία.