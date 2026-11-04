Ο καιρός την Πέμπτη 5/11/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, στα ορεινά της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού πέφτει η θερμοκρασία και ενισχύονται οι βοριάδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Λίγες βροχές αναμένονται, στην ανατολική Στερεά, το ανατολικό Αιγαίο, την Πελοπόννησο και την Εύβοια. Ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Τοπικές βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες και νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.

Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βόρεια το μεσημέρι. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες βροχές. Βορειοανατολικοί άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς.

Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και την Κρήτη

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος, η εβδομάδα θα κλείσει με αρκετό ήλιο και σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.