Ο καιρός την Πέμπτη 5/11/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, στα ορεινά της χώρας.
Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού πέφτει η θερμοκρασία και ενισχύονται οι βοριάδες.
Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 15 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .
Λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.
Λίγες βροχές αναμένονται, στην ανατολική Στερεά, το ανατολικό Αιγαίο, την Πελοπόννησο και την Εύβοια. Ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.
Τοπικές βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες και νεφώσεις στα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.
Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 21 βαθμούς.
Στην Αττική υπάρχει πιθανότητα για ασθενείς βροχές στα βόρεια το μεσημέρι. Βοριάδες μέχρι 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 17 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες βροχές. Βορειοανατολικοί άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς.
Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές στα ανατολικά και την Κρήτη
Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά.
Οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.
Τέλος, η εβδομάδα θα κλείσει με αρκετό ήλιο και σχετικά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.