Ο καιρός την Τετάρτη 4/11/2026

Μεγάλα ύψη βροχής σημειώνονται από νωρίς στα δυτική και βόρεια χώρα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,περιορίζονται οι βροχές , ενισχύονται οι βοριάδες και πέφτει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Λίγες νεφώσεις προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Πρωινές ομίχλες και τοπικές βροχές περιμένουμε στη Στερεά, την Πελοπόννησο και το ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Συννεφιά και βροχές προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού αναμένονται λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 17 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς.

Tην Πέμπτη αναμένονται τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια και οι χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες.