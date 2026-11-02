Ο καιρός την Τρίτη 3/11/2026

Χαμηλές θερμοκρασίες κατέγραψαν νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού η κακοκαιρία με την κωδική ονομασία ΑΝΙΕΤΑ φέρνει για άλλο ένα 24ωρο, ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τρίτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχές και ισχυρές καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στους 18 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Bροχές προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Aπό το πρωί ισχυρές καταιγίδες περιμένουμε στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και βροχές στην Πελοπόννησο και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 8 μποφόρ.

Bροχές και καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση προβλέπονται στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα. Οι Ν/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 22 βαθμούς.

Στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 23 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες και σταδιακή βελτίωση. Νότιοι οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται ισχυρές καταιγίδες από το πρωί και σταδιακή βελτίωση.Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς.

Tην Τετάρτη αναμένεται βελτίωση του καιρού με λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη.Για τη συνέχεια, περιμένουμε βοριάδες και πτώση της θερμοκρασίας.