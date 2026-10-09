Ο καιρός το Σάββατο 10/10/2026

Υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές, καταιγίδες, υγρασία και 30άρια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη Β/Δ Ελλάδα αναμένονται βροχές και σταδιακά καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 30 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα βροχές και σταδιακά καταιγίδες περιμένουμε στο Ιόνιο , την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 29 βαθμούς και νότιοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στο Ιόνιο.

Αντίθετα λίγες νεφώσεις προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 27 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια μετά το μεσημέρι αναμένονται ασθενείς βροχές . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές το απόγευμα κυρίως στα βόρεια και δυτικά του νομού. Νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 28 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα να βρέξει . Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 16 έως 28 βαθμούς.

Την Κυριακή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά και σταδιακή επέκταση των φαινομένων.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Ιόνιο.

Τέλος για τη συνέχεια , δεν θα λείψουν οι βροχές, ενώ, θα πέσει και η θερμοκρασία.