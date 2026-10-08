Ο καιρός την Παρασκευή 9/10/2026

Αρκετό κρύο είχε και σήμερα το πρωί στα ορεινά με θερμοκρασίες υπό το μηδέν.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, βαρομετρικό χαμηλό από την Ιταλία φέρνει βροχές, νοτιάδες και υγρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη Β/Δ Ελλάδα αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα τοπικές καταιγίδες περιμένουμε στο Ιόνιο ,τη δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και Ν/Δ άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Αντίθετα συννεφιές προβλέπονται στις Κυκλάδες και ηλιοφάνεια στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένονται πρωινές ομίχλες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις . Νοτιάδες μέχρι 4 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 27 βαθμούς.

Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λίγη συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά .

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος τις επόμενες ημέρες περιορίζονται οι βροχές και πέφτει η θερμοκρασία.