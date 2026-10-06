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Ο καιρός την Τετάρτη 7/10/2026

Περιγραφή δελτίου

Παγετός σημειώθηκε σήμερα το πρωί  σε αρκετές ορεινές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ,με ήπιο καιρό και σε στεριά και σε θάλασσα θα κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία  στους  26 βαθμούς  και βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης  ηλιοφάνεια  προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Ομοίως ηλιοφάνεια περιμένουμε στην Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και την ανατολική Στερεά. Ο υδράργυρος έως 28 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Παράλληλα αίθριος καιρός  προβλέπεται στις Κυκλάδες και  στα  Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6  μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο  Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 24  βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 13 έως 25 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός. Ασθενείς οι άνεμοι  μποφόρ   στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς.

Tην Πέμπτη προβλέπονται τοπικές βροχές στα δυτικά

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25  με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι νότιοι άνεμοι θα αγγίξουν  τα 5 μποφόρ στο Ιόνιο.

Για τις επόμενες ημέρες, θα σημειωθούν λίγες βροχές στα δυτικά και βόρεια με τη θερμοκρασία σε κανονικά για την εποχή επίπεδα.

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