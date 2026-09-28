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Ο καιρός την Τρίτη 29/09/2026

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Περιγραφή δελτίου

Χαμηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν σήμερα το πρωί, με τον υδράργυρο να υποχωρεί κάτω από τους 10 βαθμούς σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, αστάθεια επικρατεί μόνο στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας ενώ η θερμοκρασία παραμένει σε φθινοπωρινά επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς και άνεμοι Β/Α μέχρι 6 μποφόρ.
Στη Θεσσαλία προβλέπονται νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται τοπικές βροχές. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες περιμένουμε τοπικές βροχές ενώ στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς και οι άνεμοι Β, Β/Δ μέχρι 7 μποφόρ.

Στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια αναμένονται νεφώσεις και πιθανές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις με πιθανές ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι. Οι άνεμοι Β έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 13 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται λίγη συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι στον Θερμαϊκό και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 25 βαθμούς.

Την Τετάρτη αναμένεται ενίσχυση των ανέμων και πτώση της θερμοκρασίας.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς στα δυτικά ηπειρωτικά και τους 25 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες λίγες βροχές θα απασχολήσουν τα ανατολικά και νότια της χώρας ενώ η θερμοκρασία θα παραμείνει σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

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