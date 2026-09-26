Ο καιρός την Κυριακή 26/09/2026

Χαμηλές ήταν οι πρωινές θερμοκρασίες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, συνεχίζεται ο άστατος καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην ανατολική και νότια χώρα, ενώ οι άνεμοι ενισχύονται.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Κυριακή στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε τοπικές νεφώσεις και ασθενείς βροχές. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Α τοπικά μέχρι 8 μποφόρ.

Στη Θεσσαλία προβλέπονται τοπικές βροχές.

Στη Στερεά Ελλάδα και στην Πελοπόννησο αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ενώ ιδιαίτερα έντονα θα είναι τα φαινόμενα στην Εύβοια. Ο υδράργυρος έως 27 βαθμούς και οι βοριάδες θα φτάσουν τα 8 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται τοπικές βροχές και καταιγίδες. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις τοπικά έως 8 μποφόρ και το θερμόμετρο έως 24 βαθμούς.

Στο Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλαο και στα νότια περιμένουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική αυξημένες νεφώσεις θα δώσουν κατά διαστήματα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι Β τοπικά έως 8 μποφόρ στα ανατολικά και η θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις με πιθανές ασθενείς βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι στον θερμαϊκό από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 4 μποφόρ ενώ το θερμόμετρο από 14 έως 24 βαθμούς.

Τη Δευτέρα οι βροχές θα περιοριστούν, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ενισχυμένοι.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 26 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις θα αγγίξουν πρόσκαιρα τοπικά τα 8 μποφόρ.

Χωρίς αξιόλογες μεταβολές θα κυλήσει ο καιρός και τις επόμενες ημέρες.