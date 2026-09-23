Ο καιρός την Πέμπτη 24/9/2026

Ακόμα και αρνητικές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί, στα ορεινά της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού βελτιώνεται πρόσκαιρα και ακολουθεί νέο βαρομετρικό χαμηλό που θα φέρει βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα λίγες νεφώσεις περιμένουμε στις Στερεά και την Πελοπόννησο. Ο υδράργυρος έως 26 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Παράλληλα αίθριος καιρός αναμένεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού προβλέπονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε ηλιοφάνεια. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς.

Την Παρασκευή σταδιακά θα βρέξει στη δυτική Ελλάδα

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια στο τέλος της εβδομάδας ,βαρομετρικό χαμηλό φέρνει βροχές και καταιγίδες.