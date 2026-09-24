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Ο καιρός την Παρασκευή 25/9/2026

Περιγραφή δελτίου

Κοντά στους μηδέν βαθμούς  έφτασαν  το πρωί τα θερμόμετρα σε ορεινές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, νέα μεταβολή του καιρού και από τα δυτικά φέρνει βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι  αναμένονται βροχές και καταιγίδες  κυρίως στα Β/Δ.Η θερμοκρασία  στους 24  βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι περιμένουμε βροχές και καταιγίδες  στο Ιόνιο ,την Ήπειρο και τη δυτική  Στερεά. Ο υδράργυρος έως 26 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26  βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό . Ασθενείς οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 12 έως 24 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες βροχές από το μεσημέρι και μετά.Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι  στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 24 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στο Ιόνιο τα ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος  τις επόμενες ημέρες  εκτός από την Κυριακή ,οι  βροχές θα είναι περιορισμένες  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φθινοπωρινά επίπεδα.

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