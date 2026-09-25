Ο καιρός το Σάββατο 26/9/2026

Κάτω από τους 4 βαθμούς έπεσε σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού βαρομετρικό χαμηλό από τα δυτικά φέρνει βροχές και καταιγίδες με αρκετούς κεραυνούς και χαλάζι.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες.. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα βροχές και ισχυρές περιμένουμε στο Ιόνιο, στη Στερεά, και την Πελοποννήσου. Ο υδράργυρος έως 22 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Αντίθετα συννεφιά προβλέπεται στις Κυκλάδες και ηλιοφάνεια στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε άστατο καιρό με βροχές και καταιγίδες . Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μέχρι το μεσημέρι προβλέπονται βροχές και καταιγίδες. Μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 13 έως 21 βαθμούς.

Tην Κυριακή προβλέπονται βροχές και καταιγίδες στα ανατολικά και νότια και σταδιακή εξασθένηση.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 με 26 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος η νέα εβδομάδα θα κυλίσει με περιορισμένες βροχές και ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί.