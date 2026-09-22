Ο καιρός την Τετάρτη 23/9/2026

Σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού βελτιώνεται σταδιακά και ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα το πρωί αναμένονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία στους 23 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές και γρήγορη βελτίωση προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Ομοίως τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι στην Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Στερεά. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

Παράλληλα λίγες βροχές το πρωί προβλέπονται στις Κυκλάδες και συννεφιά στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Tην Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, δεν θα λείψουν οι βροχές και θα ανέβει και η θερμοκρασία.