LIVE ALPHA NEWS

ΠΑΙΖΕΙ ΤΩΡΑ

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

Μην αρχίζεις τη μουρμούρα (Ε)

15:45
ALPHA NEWS

Ο καιρός την Τετάρτη 23/9/2026

Περιγραφή δελτίου

Σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες  σημειώθηκαν σήμερα το πρωί  σε αρκετές  περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού βελτιώνεται σταδιακά και ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα το πρωί   αναμένονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία  στους  23 βαθμούς  και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης  λίγες βροχές και γρήγορη βελτίωση  προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Ομοίως τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες περιμένουμε μέχρι το μεσημέρι στην Πελοπόννησο, την Εύβοια, τις Σποράδες και την Στερεά. Ο υδράργυρος έως 25 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ .

 

Παράλληλα λίγες βροχές το πρωί  προβλέπονται στις Κυκλάδες και   συννεφιά στα  Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 26 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο  Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε λίγες βροχές μέχρι το μεσημέρι. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 14 έως 22 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπονται βροχές. Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ   στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς.

Tην Πέμπτη προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, δεν θα λείψουν οι βροχές και θα ανέβει και η θερμοκρασία.

Προηγούμενα

Μεσημεριανό Δελτίο 22/09/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 22/09/2026

Kεντρικό δελτίο 21/9/2026

Kεντρικό δελτίο 21/9/2026

Ο καιρός την Τρίτη 22/9/2026

Ο καιρός την Τρίτη 22/9/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 21/09/2026

Μεσημεριανό Δελτίο 21/09/2026

Κεντρικό δελτίο 20/9/2026

Κεντρικό δελτίο 20/9/2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 21/9/2026

Ο καιρός τη Δευτέρα 21/9/2026

Μεσημεριανό δελτίο 20/9/2026

Μεσημεριανό δελτίο 20/9/2026

Κεντρικό δελτίο 19/9/2026

Κεντρικό δελτίο 19/9/2026

Ο καιρός την Κυριακή 20/9/2026

Ο καιρός την Κυριακή 20/9/2026

Μεσημεριανό δελτίο 19/9/2026

Μεσημεριανό δελτίο 19/9/2026

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΛΤΙΑ