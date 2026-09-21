Ο καιρός την Τρίτη 22/9/2026

26 βαθμούς κατέγραψε νωρίς το πρωί το θερμόμετρο στην Πάτρα και στην Αίγινα.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού στροφή προς το φθινόπωρο προβλέπεται, με βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα, αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία στους 33 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Επίσης, ηλιοφάνεια προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, βροχές και καταιγίδες περιμένουμε στην Πελοπόννησο, το Ιόνιο και τη Στερεά και λίγες βροχές στο ανατολικό Αιγαίο. Ο υδράργυρος έως 21 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα, συννεφιά προβλέπεται στις Κυκλάδες και ηλιοφάνεια στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 5 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια μετά το μεσημέρι αναμένονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική, προς το μεσημέρι, περιμένουμε βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη οι βροχές θα είναι λιγότερες .Βαρδάρης μέχρι 5 μποφόρ στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 25 βαθμούς.

Tην Τετάρτη προβλέπονται βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στα πελάγη.

Για τη συνέχεια, ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία ενώ δεν θα λείψουν οι βροχές.