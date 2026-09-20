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Ο καιρός τη Δευτέρα 21/9/2026

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Περιγραφή δελτίου

30 βαθμούς    κατέγραψαν  νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, με υψηλές θερμοκρασίες  και αστάθεια  ξεκινά η εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά για αύριο Δευτέρα  στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται βρόχε ς και πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά.  Η θερμοκρασία  στους  33  βαθμούς  και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγες βροχές  προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα  απογευματινές μπόρες  περιμένουμε στην Πελοπόννησο, και τη Στερεά. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και βόρειοι  άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Αντίθετα ηλιοφάνεια  προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο  Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική  περιμένουμε λίγες  βροχές το μεσημέρι . Βοριάδες μέχρι  5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί  από 19 έως 32  βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές μπόρες το απόγευμα. Ασθενείς οι άνεμοι  στο  Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 31 βαθμούς.

Tην Τρίτη  προβλέπεται άστατος καιρός  περισσότερες περιοχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους  26 με 27  βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι  άνεμοι θα αγγίξουν  τα 7 μποφόρ στα πελάγη.

Τέλος για τη  συνέχεια με φθινοπωρινό καιρό θα  κυλίσουν οι επόμενες ημέρες.

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