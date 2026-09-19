Ο καιρός την Κυριακή 20/9/2026

Πάνω από 25 βαθμούς κατέγραψαν νωρίς το πρωί τα θερμόμετρα σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ανεβαίνει η θερμοκρασία και επιμένει η αστάθεια.

Πιο αναλυτικά για αύριο Κυριακή μετά το μεσημέρι στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται βροχές και τοπικέ μπόρες κυρίως στα ορεινά . Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ .

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα απογευματινές μπόρες περιμένουμε στην Πελοπόννησο, και την Στερεά κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Τουναντίον αραιή συννεφιά προβλέπεται στις Κυκλάδες και ηλιοφάνεια στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται λίγη συννεφιά . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 31 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες μπόρες. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς.

Tη Δευτέρα προβλέπεται απογευματινή αστάθεια στα ηπειρωτικά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 31 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια περιμένουμε φθινοπωρινό καιρό με πτώση της θερμοκρασίας και περισσότερες βροχές.