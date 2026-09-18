Ο καιρός το Σάββατο 19/09/2026

Ξεπέρασε τους 25 βαθμούς σήμερα το πρωί η θερμοκρασία σε αρκετές περιοχές.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού ανεβαίνει η θερμοκρασία και παραμένει η αστάθεια στα ορεινά. Ο καιρός θα είναι για μπάνιο.

Πιο αναλυτικά για αύριο Σάββατο στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες μπόρες κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 32 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης λίγη συννεφιά προβλέπεται και στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα από το μεσημέρι και μετά περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές στη Στερεά, και την Πελοποννήσου κυρίως στα ορεινά. Ο υδράργυρος έως 30 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Αντίθετα αίθριος καιρός προβλέπεται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία ,στον Άγιο Νικόλα και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια . Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 30 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό . Βοριάδες μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη μετά το μεσημέρι προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 29 βαθμούς.

Tην Κυριακή προβλέπεται αστάθεια στα ηπειρωτικά και ορεινά και ηλιοφάνεια στα νησιά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς στα ηπειρωτικά .

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Ιόνιο και το νότιο Αιγαίο.

Τέλος η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με σχετικά καλό καιρό. Στη συνέχεια πέφτει η θερμοκρασία και έρχονται και βροχές.