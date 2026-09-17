Ο καιρός την Παρασκευή 18/09/2026

Ανέβηκε λίγο η θερμοκρασία σήμερα, με τα θερμόμετρα να αγγίζουν το πρωί ακόμα και τους 26 βαθμούς κελσίου.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού, ανεβαίνει η θερμοκρασία και περιορίζονται οι βροχές.

Πιο αναλυτικά για αύριο Παρασκευή στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα Β/Δ στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 31 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 4 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μετά το μεσημέρι περιμένουμε πρόσκαιρες βροχές κυρίως στα ορεινά της Στερεάς. Ο υδράργυρος έως 30 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ.

Αντίθετα λίγη συννεφιά προβλέπεται στις Κυκλάδες και ηλιοφάνεια στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 28 βαθμούς.

Στα Χανιά ,στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο, στη Σητεία και στα νότια αναμένεται ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αίθριο καιρό . Βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται αίθριος καιρός .Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς.

To Σάββατο αναμένεται απογευματινή αστάθεια στα ορεινά.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος τις επόμενες ημέρες οι βροχές θα είναι περιορισμένες και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα.