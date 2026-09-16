Ο καιρός την Πέμπτη 17/09/2026

Xαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν και σήμερα το πρωί, σε αρκετές σε περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού βελτιώνεται σταδιακά και ανεβαίνει η θερμοκρασία.

Πιο αναλυτικά για αύριο Πέμπτη στη βόρεια Ελλάδα αναμένονται τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία στους 29 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ.

Επίσης ηλιοφάνεια προβλέπεται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Παράλληλα μέχρι το μεσημέρι λίγες βροχές περιμένουμε στις Σποράδες και την Εύβοια. Ο υδράργυρος έως 29 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Παράλληλα βροχές αναμένονται στις Κυκλάδες και καταιγίδες στα Δωδεκάνησα. Σταδιακά ο καιρός θα βελτιωθεί. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 24 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο και στα νότια του νησιού μέχρι το απόγευμα προβλέπονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 26 βαθμούς.

Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγη συννεφιά. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς.

Την Παρασκευή θα περιοριστεί η αστάθεια και θα επικρατήσει αρκετή ηλιοφάνεια.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 με 30 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τέλος για τη συνέχεια προς το τέλος της εβδομάδας έρχονται λίγες βροχές και η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο.