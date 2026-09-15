Ο καιρός την Τετάρτη 16/9/2026

Σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν σήμερα το πρωί σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του καιρού βαρομετρικό χαμηλό ανοικτά της Κρήτης φέρνει βροχές και καταιγίδες.

Πιο αναλυτικά για αύριο Τετάρτη στη βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι αναμένονται λίγες βροχές. Η θερμοκρασία στους 27 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ .

Επίσης λίγες βροχές προβλέπονται στην πεδιάδα της Θεσσαλίας.

Ομοίως τοπικές βροχές περιμένουμε στην Πελοπόννησο, στο Ιόνιο και τη Στερεά και καταιγίδες στα νοτιότερα. Ο υδράργυρος έως 29 βαθμούς και βόρειοι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Παράλληλα βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα. Οι Β/Δ άνεμοι θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ και το θερμόμετρο θα φτάσει τους 28 βαθμούς.

Επίσης στο Ρέθυμνο, στα Χανιά, στο Ηράκλειο, στον Άγιο Νικόλα και στα νότια του νησιού αναμένονται βροχές και καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 24 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε λίγες βροχές μέχρι το απόγευμα. Βοριάδες μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 23 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη η πιθανότητα να βρέξει είναι μικρή .Ασθενείς έως μέτριοι οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς.

Tην Πέμπτη προβλέπονται βροχές και καταιγίδες σε Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 27 με 28 βαθμούς στα ηπειρωτικά.

Παράλληλα οι βόρειοι άνεμοι θα αγγίξουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Για τις επόμενες ημέρες, δεν θα λείψουν οι βροχές και θα ανέβει και η θερμοκρασία.