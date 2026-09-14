Ο καιρός την Τρίτη 15/9/2026

Η θερμοκρασία σήμερα το πρωί άγγιξε τους 30 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, αστάθεια επικρατεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τις βροχές να επηρεάζουν κυρίως τα δυτικά.

Πιο αναλυτικά, για αύριο Τρίτη, στη βόρεια Ελλάδα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία τοπικά έως 29 βαθμούς και άνεμοι Β/Α μέχρι 6 μποφόρ.

Στον θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και πιθανές ασθενείς βροχοπτώσεις.

Στη Στερεά Ελλάδα, στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Ιονίου αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Ο υδράργυρος έως 32 βαθμούς στα δυτικά και οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις μέχρι 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Στις Κυκλάδες και στα Δωδεκάνησα περιμένουμε πρόσκαιρες νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως 30 βαθμούς και οι άνεμοι Β/Δ μέχρι 6 μποφόρ.

Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στον Άγιο Νικόλαο αναμένονται νεφώσεις, ενώ στα Χανιά και στα νότια του νησιού τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 28 βαθμούς.

Στην Αττική περιμένουμε αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι Β/Α έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται τοπικές νεφώσεις και πιθανές βροχές. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό Ν μέχρι 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 27 βαθμούς.

Την Τετάρτη, στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων θα βρεθεί η Κρήτη, με περισσότερες και τοπικά ισχυρότερες βροχές.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 27 βαθμούς στα ηπειρωτικά και τους 28 βαθμούς στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο Αιγαίο.

Τις επόμενες ημέρες, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.